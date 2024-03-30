Захват заложников произошёл в кафе на востоке Нидерландов
Захват заложников произошёл в кафе в городе Эде, расположенном на востоке Нидерландов, информирует Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
- Gettyimages.ru
О числе заложников информации не предоставляется. Кроме того, телеканал не располагает информацией о самих устроивших захват.
Жителей 150 домов, расположенных рядом с кафе, эвакуировали.
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