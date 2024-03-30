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Захват заложников произошёл в кафе на востоке Нидерландов

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Захват заложников произошёл в кафе в городе Эде, расположенном на востоке Нидерландов, информирует Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Захват заложников произошёл в кафе на востоке Нидерландов
  • Gettyimages.ru

О числе заложников информации не предоставляется. Кроме того, телеканал не располагает информацией о самих устроивших захват.

Жителей 150 домов, расположенных рядом с кафе, эвакуировали. 

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