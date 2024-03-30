АТОР: туристы застрявшего в Египте рейса Air Cairo смогли вылететь в Москву

Туристы застрявшего в Египте рейса Air Cairo смогли вылететь в Москву, информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Об этом АТОР написала в Telegram.

«Туроператоры Coral Travel и PEGAS Touristik оперативно вывезли туристов, «застрявших» в Шарм-эш-Шейхе, рейсом авиакомпании Southwind», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержка рейса составила более 11 часов. Туристы ожидали вылета в отелях.

Ранее стало известно, что Европейский союз отказал турецкой авиакомпании Southwind Airlines в разрешении совершать полёты между Турцией и странами объединения из-за якобы связей с Россией.