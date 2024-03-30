АТОР: туристы застрявшего в Египте рейса Air Cairo смогли вылететь в Москву
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Об этом АТОР написала в Telegram.
«Туроператоры Coral Travel и PEGAS Touristik оперативно вывезли туристов, «застрявших» в Шарм-эш-Шейхе, рейсом авиакомпании Southwind», — говорится в сообщении.
Отмечается, что задержка рейса составила более 11 часов. Туристы ожидали вылета в отелях.
Ранее стало известно, что Европейский союз отказал турецкой авиакомпании Southwind Airlines в разрешении совершать полёты между Турцией и странами объединения из-за якобы связей с Россией.