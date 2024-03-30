Министр экономики ФРГ: защита Украины обусловлена интересами Германии и Европы
- AP
На кадрах видеообращения, опубликованного на странице ведомства в соцсети X, Хабек отметил, что Германия оказывает поддержку Киеву не только из солидарности.
«Мы поддерживаем Украину не только из солидарности и сочувствия, но и в интересах Германии и Европы», — заявил он.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву, обосновав её необходимость интересами безопасности ФРГ.