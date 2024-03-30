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Министр экономики ФРГ: защита Украины обусловлена интересами Германии и Европы

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Германия защищает Украину в своих собственных интересах, а также в интересах Европы. С заявлением об этом выступил глава Министерства экономики и защиты окружающей среды ФРГ Роберт Хабек.
Министр экономики ФРГ: защита Украины обусловлена интересами Германии и Европы
  • AP

На кадрах видеообращения, опубликованного на странице ведомства в соцсети X, Хабек отметил, что Германия оказывает поддержку Киеву не только из солидарности.

«Мы поддерживаем Украину не только из солидарности и сочувствия, но и в интересах Германии и Европы», — заявил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву, обосновав её необходимость интересами безопасности ФРГ.

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