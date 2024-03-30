Шольц: ФРГ оказывает помощь Киеву ради собственной безопасности

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву, обосновав её необходимость интересами безопасности ФРГ.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы все стремимся к более спокойному миру», — заявил он.

По словам Шольца, Германия поддержит Украину в его борьбе за справедливый мир так долго, сколько потребуется.

«Мы делаем это также ради нас, ради нашей безопасности», — добавил канцлер ФРГ.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский пожаловался на нехватку оружия от Запада.

Также сообщилось, что правительство Германии за месяц поставило Украине 18 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и боеприпасы для немецких танков Leopard 2A6.