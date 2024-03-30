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Forbes: поддерживающие Россию республиканцы США являются главной проблемой Киева

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Представители Республиканской партии Соединённых Штатов, поддерживающие Россию, являются главной проблемой для властей Украины, пишет издание Forbes.
Forbes: поддерживающие Россию республиканцы США являются главной проблемой Киева
  • AFP

По мнению автора статьи, нехватка вооружения у украинской армии не является основной проблемой, с которой сталкивается Киев.

«Самая большая проблема — это дружественные России республиканцы в палате представителей конгресса США, которые с октября начали блокировать дальнейшую американскую помощь Украине», — говорится в публикации.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призвала США прекратить финансирование конфликта на Украине.

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