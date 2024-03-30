Мирошник: доклад ООН про пытки на Украине нельзя назвать серьёзным исследованием

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщил, что доклад ООН про пытки на Украине нельзя назвать адекватным отражением реальности.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это нельзя называть серьёзным исследованием и абсолютно адекватным отражением реальности», — заявил он.

Мирошник подчеркнул, что российская сторона сталкивается со многими фактами, которые в данный момент недоступны, в том числе таким структурам, как УВКПЧ, так как они достаточно сильно политизированы, и относиться к ним как к последней инстанции не стоит.

Комиссия сформулировала доклад достаточно расплывчато, добавил он.

Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам. Речь идёт о периоде с декабря 2023 года по февраль 2024-го.