Мирошник: доклад ООН про пытки на Украине нельзя назвать серьёзным исследованием
Об этом сообщает РИА Новости.
«Это нельзя называть серьёзным исследованием и абсолютно адекватным отражением реальности», — заявил он.
Мирошник подчеркнул, что российская сторона сталкивается со многими фактами, которые в данный момент недоступны, в том числе таким структурам, как УВКПЧ, так как они достаточно сильно политизированы, и относиться к ним как к последней инстанции не стоит.
Комиссия сформулировала доклад достаточно расплывчато, добавил он.
Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам. Речь идёт о периоде с декабря 2023 года по февраль 2024-го.