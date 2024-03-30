Посол: запуск прямых авиарейсов Москва-Лима зависит от авиакомпаний в России

Запуск прямых авиарейсов между Москвой и Лимой зависит от целесообразности в этом для авиакомпаний России, заявил посол страны в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес.

Об этом пишет РИА Новости.

«Это зависит от компаний, а не от правительств, которые отвечают за предоставление соответствующих разрешений и условий», — сказал он.

По словам посла, необходимо посмотреть, целесообразно ли это в данное время для авиакомпаний России и смогут ли они выполнять рейсы без трудностей.

12 марта генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, комментируя требования Киева, выдвинутые к Тбилиси, заявил, что Грузия не станет запрещать авиасообщение с Россией, потому что власти действуют в интересах республики.