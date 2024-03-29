Захарова: «формула Зеленского» строится на мухлеже и обмане участников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула мира» Владимира Зеленского построена на мухлеже и он обманом пытается затянуть больше участников.

В эфире телеканала «Россия-1» она отметила, что инициатива не должна быть похожа на шведский стол, где люди, проходя мимо, выбирают, что им нравится, а что нет.

«Договорённости, некие инициативы, некие соглашения, документы предлагаются в их совокупности, в их целостности. Здесь же наблюдается попытка в очередной раз смухлевать», — приводит ТАСС слова Захаровой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал пустышкой «формулу мира» Зеленского.