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Захарова: «формула Зеленского» строится на мухлеже и обмане участников

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула мира» Владимира Зеленского построена на мухлеже и он обманом пытается затянуть больше участников.
Захарова: «формула Зеленского» строится на мухлеже и обмане участников
  • РИА Новости

В эфире телеканала «Россия-1» она отметила, что инициатива не должна быть похожа на шведский стол, где люди, проходя мимо, выбирают, что им нравится, а что нет.

«Договорённости, некие инициативы, некие соглашения, документы предлагаются в их совокупности, в их целостности. Здесь же наблюдается попытка в очередной раз смухлевать», — приводит ТАСС слова Захаровой.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал пустышкой «формулу мира» Зеленского.

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