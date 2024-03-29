В США пригрозили визовыми ограничениями ряду чиновников Гонконга

Глава Госдепа США Энтони Блинкен пригрозил визовыми ограничениями некоторым чиновникам Гонконга за «подавление прав и свобод».

«Государственный департамент объявит о шагах по введению новых визовых ограничений для нескольких чиновников Гонконга, ответственных за подавление прав и свобод», — говорится в заявлении.

Он осудил действия, направленные против укрепления автономии Гонконга.

Летом глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что власти США предпримут необходимые меры в ответ на кибератаки, приписываемые КНР, на сети американского правительства.

При этом в Китае заявили, что большинство кибератак осуществляется с территории США, тем самым Вашингтон ставит под угрозу мировую критическую инфраструктуру.