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В США пригрозили визовыми ограничениями ряду чиновников Гонконга

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен пригрозил визовыми ограничениями некоторым чиновникам Гонконга за «подавление прав и свобод».
В США пригрозили визовыми ограничениями ряду чиновников Гонконга
  • AP
  • © Amr Nabil

«Государственный департамент объявит о шагах по введению новых визовых ограничений для нескольких чиновников Гонконга, ответственных за подавление прав и свобод», — говорится в заявлении.

Он осудил действия, направленные против укрепления автономии Гонконга. 

Летом глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что власти США предпримут необходимые меры в ответ на кибератаки, приписываемые КНР, на сети американского правительства.

При этом в Китае заявили, что большинство кибератак осуществляется с территории США, тем самым Вашингтон ставит под угрозу мировую критическую инфраструктуру.

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