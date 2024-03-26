Посольство КНР: действия США ставят под угрозу мировую критическую инфраструктуру

Большинство кибератак осуществляется с территории США, тем самым Вашингтон ставит под угрозу мировую критическую инфраструктуру.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«США сами являются источником и основным исполнителем кибератак», — сказал дипломат.

По его словам, киберкомандование ВС США открыто заявило, что критическая инфраструктура других стран является «законной целью» для кибератак страны.

Это, по мнению Лю Пэнъюй, подвергает мировую критическую инфраструктуру огромным рискам.

Летом глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что власти США предпримут необходимые меры в ответ на кибератаки, приписываемые КНР, на сети американского правительства.