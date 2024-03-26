RT в Telegram
Подпишись

Посольство КНР: действия США ставят под угрозу мировую критическую инфраструктуру

Короткая ссылка
Большинство кибератак осуществляется с территории США, тем самым Вашингтон ставит под угрозу мировую критическую инфраструктуру.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«США сами являются источником и основным исполнителем кибератак», — сказал дипломат.

По его словам, киберкомандование ВС США открыто заявило, что критическая инфраструктура других стран является «законной целью» для кибератак страны.

Это, по мнению Лю Пэнъюй, подвергает мировую критическую инфраструктуру огромным рискам.

Летом глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что власти США предпримут необходимые меры в ответ на кибератаки, приписываемые КНР, на сети американского правительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить