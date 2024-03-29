Байден заявил, что несколько стран Персидского залива готовы признать Израиль

Американский президент Джо Байден утверждает, что несколько стран Персидского залива готовы признать Израиль в будущей сделке по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Об этом Байден сказал в ходе мероприятия Демократической партии по сбору средств на президентскую кампанию.

«Я работаю с саудовцами и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль», — цитирует его ТАСС.

При этом, подчеркнул американский лидер, необходимо выработать план действий после завершения палестино-израильского конфликта, который подразумевает учёт интересов обеих сторон конфликта.

Ранее Международный суд ООН предписал Израилю принять меры для обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.