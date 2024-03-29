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ВС Польши заявили, что из-за «активности России» подняли в небо авиацию

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Авиация Польши и союзных стран была поднята в небо над республикой из-за «активности России» на Украине.
ВС Польши заявили, что из-за «активности России» подняли в небо авиацию
  • AP
  • © Alik Keplicz

Об этом, как пишет портал Onet, сообщает оперативное командование польских ВС.

«Внимание! В воздушном пространстве Польши действуют самолёты Польши и союзников», — предупредили в ведомстве.

Отмечается, что это связано с активной деятельностью российских самолётов, наносящих удары по Украине.

Ранее стало известно, что бомбардировщики Су-34 нанесли удар по украинским войскам управляемыми бомбами на Южно-Донецком направлении.

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