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МО: Су-34 нанесли управляемыми бомбами удар по ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Бомбардировщики Су-34 нанесли удар по украинским войскам управляемыми бомбами на Южно-Донецком направлении.

Об этом информирует Минобороны России.

Как сказано в сообщении, экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на данном направлении.

Уточняется, что бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО ВС Украины.

Ранее в Минобороны заявили, что расчёт пушки «Гиацинт-Б» уничтожил буксируемое орудие украинской армии на Ореховском направлении в Запорожской области.

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