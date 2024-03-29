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Постпред России: генсек ОИС заявил о колоссальной поддержке Путина россиянами

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Генсек Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрагим Таха сообщил о колоссальной поддержке российского лидера Владимира Путина россиянами по итогам прошедших президентских выборов.

Об этом заявил постпред России при организации Турко Даудов.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, генсек передал поздравительное послание, адресованное Путину, после одержанной им убедительной победы на президентских выборах.

Так, Хусейн Ибрагим Таха заявил о колоссальной поддержке Путина россиянами и пожелал ему дальнейших успехов в служении Отечеству.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью aif.ru, что победа Путина на выборах президента России с 87% голосов является феноменальным результатом.

По его словам, практически всё общество России согласно с политикой Путина, противников у неё очень мало.

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