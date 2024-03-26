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Песков назвал «мировым феноменом» результат Путина на выборах

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью aif.ru, что победа Владимира Путина на выборах президента России с 87% голосов является феноменальным результатом.

«Цифры, с которыми выиграл Путин, они же беспрецедентные. Всё-таки 87% голосов за после 24 лет у власти — это мировой феномен при такой высокой явке», — сказал он.

При этом Песков добавил, что по чистоте данные выборы также были абсолютно беспрецедентными.

«Никаких серьёзных нареканий к ним у наблюдателей не было», — отметил Песков.

Ранее председатель российской ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Владимир Путин победил на выборах президента России с результатом 87,28% голосов.

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