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Байдена призвали дать показания о его возможном участии в бизнесе родственников

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Американские конгрессмены пригласили президента США Джо Байдена дать показания о его возможном участии в бизнесе родственников.

Как пишет ТАСС, соответствующее письмо главе США направил председатель комитета по надзору и подотчётности палаты представителей Джеймс Комер.

«В свете зияющего разрыва между вашими публичными заявлениями и доказательствами, собранными комитетом, а также препятствий, чинимых Белым домом, в интересах американского народа были бы ваши прямые ответы на вопросы членов конгресса, и я приглашаю вас это сделать», — указывается в письме.

Ранее СМИ писали, что нападки на Хантера Байдена погружают президента США в «злость и печаль».

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