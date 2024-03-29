Байдена призвали дать показания о его возможном участии в бизнесе родственников

Американские конгрессмены пригласили президента США Джо Байдена дать показания о его возможном участии в бизнесе родственников.

Как пишет ТАСС, соответствующее письмо главе США направил председатель комитета по надзору и подотчётности палаты представителей Джеймс Комер.

«В свете зияющего разрыва между вашими публичными заявлениями и доказательствами, собранными комитетом, а также препятствий, чинимых Белым домом, в интересах американского народа были бы ваши прямые ответы на вопросы членов конгресса, и я приглашаю вас это сделать», — указывается в письме.

Ранее СМИ писали, что нападки на Хантера Байдена погружают президента США в «злость и печаль».