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Глава МИД Омана выразил Лаврову соболезнования из-за теракта в «Крокусе»

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Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшим в здании подмосковного «Крокус Сити Холла».
Глава МИД Омана выразил Лаврову соболезнования из-за теракта в «Крокусе»
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом говорится в заявлении российского ведомства.

«Глава внешнеполитического ведомства Омана выразил глубокие соболезнования в связи с террористическим актом в концертном комплексе «Крокус Сити Холл», — отмечается в сообщении.

Вместе с этим иностранный министр пожелал стойкости родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагедии.

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо провели телефонный разговор, в ходе которого лидер африканской страны выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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