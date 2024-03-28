Глава МИД Омана выразил Лаврову соболезнования из-за теракта в «Крокусе»
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Об этом говорится в заявлении российского ведомства.
«Глава внешнеполитического ведомства Омана выразил глубокие соболезнования в связи с террористическим актом в концертном комплексе «Крокус Сити Холл», — отмечается в сообщении.
Вместе с этим иностранный министр пожелал стойкости родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагедии.
Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо провели телефонный разговор, в ходе которого лидер африканской страны выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».