Президент Конго по телефону выразил соболезнования Путину в связи с терактом

Российский лидер Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо провели телефонный разговор, в ходе которого лидер африканской страны выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Об этом сообщили в Кремле.

«Президент Республики Конго выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с Россией в связи с варварским террористическим актом в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Сассу-Нгессо обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам встречи двух президентов на саммите Россия — Африка.

Президент Конго дал высокую оценку работе российских эпидемиологов по ликвидации в Конго вспышки инфекционных заболеваний.

Ранее Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом переходного периода Мали полковником Ассими Гоитой.