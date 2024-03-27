Президент Конго по телефону выразил соболезнования Путину в связи с терактом
- РИА Новости
Об этом сообщили в Кремле.
«Президент Республики Конго выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с Россией в связи с варварским террористическим актом в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и Сассу-Нгессо обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам встречи двух президентов на саммите Россия — Африка.
Президент Конго дал высокую оценку работе российских эпидемиологов по ликвидации в Конго вспышки инфекционных заболеваний.
Ранее Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом переходного периода Мали полковником Ассими Гоитой.