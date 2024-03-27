Путин и президент Мали по телефону обсудили совместные проекты в энергетике
- РИА Новости
Стороны обсудили укрепление связей между странами, в том числе совместные проекты в энергетике и сельском хозяйстве.
«Проведён обстоятельный обмен мнениями в контексте неспокойной ситуации в Сахаро-Сахельском регионе. Условлено активизировать практическое взаимодействие на контртеррористическом треке», — сообщила пресс-служба Кремля.
Глава МИД Мали Абдулай Диоп ранее заявил, что Россия держит слово, данное африканским странам в отношении помощи.