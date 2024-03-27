Путин и президент Мали по телефону обсудили совместные проекты в энергетике

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом переходного периода Мали полковником Ассими Гоитой, в ходе беседы малийский политик выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в Подмосковье. Он также передал особую благодарность за безвозмездные поставки жителям африканской страны пшеницы, удобрений и топлива.

РИА Новости

Стороны обсудили укрепление связей между странами, в том числе совместные проекты в энергетике и сельском хозяйстве. «Проведён обстоятельный обмен мнениями в контексте неспокойной ситуации в Сахаро-Сахельском регионе. Условлено активизировать практическое взаимодействие на контртеррористическом треке», — сообщила пресс-служба Кремля. Глава МИД Мали Абдулай Диоп ранее заявил, что Россия держит слово, данное африканским странам в отношении помощи.