RT в Telegram
Подпишись

Белый дом: США утром 7 марта передали России информацию об угрозе теракта

Короткая ссылка
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США утром 7 марта передали в письменном виде России информацию о террористической угрозе.
Белый дом: США утром 7 марта передали России информацию об угрозе теракта
  • Gettyimages.ru

«7 марта в 11:15 утра по московскому времени, согласно обычным процедурам и по установленным каналам, которые неоднократно использовались предыдущим правительством США, мы передали российским спецслужбам письменное предупреждение», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США после теракта «отмазывают» Украину, прикрывая Владимира Зеленского упоминанием ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить