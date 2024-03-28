Белый дом: США утром 7 марта передали России информацию об угрозе теракта

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США утром 7 марта передали в письменном виде России информацию о террористической угрозе.

«7 марта в 11:15 утра по московскому времени, согласно обычным процедурам и по установленным каналам, которые неоднократно использовались предыдущим правительством США, мы передали российским спецслужбам письменное предупреждение», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США после теракта «отмазывают» Украину, прикрывая Владимира Зеленского упоминанием ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.