Белый дом: США утром 7 марта передали России информацию об угрозе теракта
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«7 марта в 11:15 утра по московскому времени, согласно обычным процедурам и по установленным каналам, которые неоднократно использовались предыдущим правительством США, мы передали российским спецслужбам письменное предупреждение», — цитирует его РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США после теракта «отмазывают» Украину, прикрывая Владимира Зеленского упоминанием ИГ*.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.