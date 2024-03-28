Ведущий RT: Пентагону пришлось извиняться, что $300 млн для ВСУ уже потрачены
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Санчес отметил, что в настоящее время 44 тыс. мостов в Соединённых Штатах находятся в ненадлежащем состоянии, и задался вопросом, почему федеральное правительство не уделяет им внимание в первую очередь.
«Некоторые скептики могут сказать: мол, это из-за того, что большая часть денег, которые мы могли бы потратить на починку этих дорог, мостов, а также школ, направляется в такие места, как Украина, — полагаю, чтобы чинить их мосты. Раз уж речь зашла об Украине, послушайте: Politico сообщает, что конгресс только что одобрил выделение ещё $300 млн на военную помощь Украине — и это стало первым дополнительным финансированием более чем за год. Но вот что любопытно: как оказалось, эти деньги уже потрачены», — заявил он.
Вечером 27 марта Минтранс США подтвердил гибель шести человек из-за обрушения моста в Балтиморе.
Позднее издание The Washington Post писало, что останки двух человек были обнаружены в реке Патапско неподалёку от обрушившегося моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе.