Пентагону пришлось извиняться за то, что $300 млн, выделенные Соединёнными Штатами для Украины, уже потрачены. На это обратил внимание ведущий RT Рик Санчес, комментируя проблемы с инфраструктурой в США после гибели людей при обрушении моста в Балтиморе.

Санчес отметил, что в настоящее время 44 тыс. мостов в Соединённых Штатах находятся в ненадлежащем состоянии, и задался вопросом, почему федеральное правительство не уделяет им внимание в первую очередь.

«Некоторые скептики могут сказать: мол, это из-за того, что большая часть денег, которые мы могли бы потратить на починку этих дорог, мостов, а также школ, направляется в такие места, как Украина, — полагаю, чтобы чинить их мосты. Раз уж речь зашла об Украине, послушайте: Politico сообщает, что конгресс только что одобрил выделение ещё $300 млн на военную помощь Украине — и это стало первым дополнительным финансированием более чем за год. Но вот что любопытно: как оказалось, эти деньги уже потрачены», — заявил он.

Вечером 27 марта Минтранс США подтвердил гибель шести человек из-за обрушения моста в Балтиморе.

Позднее издание The Washington Post писало, что останки двух человек были обнаружены в реке Патапско неподалёку от обрушившегося моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе.