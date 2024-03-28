RS: конфискация Западом активов России будет выгодна Китаю
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«Пекин, скорее всего, получит дипломатические дивиденды от того, что финансовая война Запада зашла слишком далеко», — отметил автор публикации.
Подчёркивается, что «военизация» доллара будет вызывать опасения у мирового сообщества насчёт надёжности валюты. Именно этим может воспользоваться Китай, который давно выступает за дедолларизацию.
Ранее Politico сообщила, что ЕС намерен удержать €5 млрд доходов от замороженных активов России.