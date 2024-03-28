RS: конфискация Западом активов России будет выгодна Китаю

Конфискация западными странами замороженных российских активов может изменить мировой рынок финансов в пользу Китая, сказано в статье Responsible Statecraft.

«Пекин, скорее всего, получит дипломатические дивиденды от того, что финансовая война Запада зашла слишком далеко», — отметил автор публикации.

Подчёркивается, что «военизация» доллара будет вызывать опасения у мирового сообщества насчёт надёжности валюты. Именно этим может воспользоваться Китай, который давно выступает за дедолларизацию.

Ранее Politico сообщила, что ЕС намерен удержать €5 млрд доходов от замороженных активов России.