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RS: конфискация Западом активов России будет выгодна Китаю

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Конфискация западными странами замороженных российских активов может изменить мировой рынок финансов в пользу Китая, сказано в статье Responsible Statecraft.
RS: конфискация Западом активов России будет выгодна Китаю
  • AP
  • © Tatan Syuflana

«Пекин, скорее всего, получит дипломатические дивиденды от того, что финансовая война Запада зашла слишком далеко», — отметил автор публикации.

Подчёркивается, что «военизация» доллара будет вызывать опасения у мирового сообщества насчёт надёжности валюты. Именно этим может воспользоваться Китай, который давно выступает за дедолларизацию.

Ранее Politico сообщила, что ЕС намерен удержать €5 млрд доходов от замороженных активов России.

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