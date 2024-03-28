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KKTV: вертолёт AH-64E Apache потерпел крушение в американском штате Колорадо

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Американский ударный вертолёт AH-64E Apache потерпел крушение в ходе учений в штате Колорадо. Об этом сообщил местный телеканал KKTV со ссылкой на представителей базы Форт-Карсон.
KKTV: вертолёт AH-64E Apache потерпел крушение в американском штате Колорадо
  • Gettyimages.ru

«Ориентировочно в 18:30 (03:30 мск) вертолёт AH-64E Apache потерпел крушение во время проведения планового учения на базе», — говорится в материале.

По данным телеканала, вертолёт принадлежал бригаде армейской авиации 4-й пехотной дивизии, в результате двое военнослужащих с лёгкими ранениями были госпитализированы.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на оперативный штаб сообщил, что три человека погибли в результате крушения вертолёта в Техасе.

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