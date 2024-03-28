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Молдавский депутат Боля назвал обстановку на границе с Украиной нестабильной

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Оппозиционный депутат парламента Молдавии, один из лидеров партии «Возрождение» Василий Боля заявил в интервью РИА Новости, что обстановка на границе Молдавии и Украины нестабильная.

«Нестабильно у нас на границе между Молдавией и Украиной», — сказал он.

По словам депутата, именно на этом приднестровском сегменте границы идут постоянные нарушения госграницы.

Боля отметил, что даже пограничники не являются препятствием для того, чтобы убежать от военных действий.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии помогут Киеву бороться с бегством уклонистов.

24 марта стало известно, что пять граждан Украины незаконно пересекли границу Молдавии, а после задержания запросили убежище.

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