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Шольц: спецслужбы ФРГ не обладали информацией о подготовке теракта в Подмосковье

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью газете Maerkische Allgemeine Zeitung, что спецслужбы ФРГ не обладали информацией о готовящемся теракте в Подмосковье.

«Нет, но у американских спецслужб, вероятно, были зацепки», — сказал он.

При этом Шольц отметил, что предупреждать другие страны, когда Вашингтон получает такие сведения, является частью политики правительства США.

Ранее Шольц заявил, что Германия осуждает теракт в «Крокусе».

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Германии выдвигают версии теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», однако с подрывом «Северных потоков» (СП) вблизи от собственных границ так и не разобрались. 

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