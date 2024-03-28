Шольц: спецслужбы ФРГ не обладали информацией о подготовке теракта в Подмосковье
«Нет, но у американских спецслужб, вероятно, были зацепки», — сказал он.
При этом Шольц отметил, что предупреждать другие страны, когда Вашингтон получает такие сведения, является частью политики правительства США.
Ранее Шольц заявил, что Германия осуждает теракт в «Крокусе».
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Германии выдвигают версии теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», однако с подрывом «Северных потоков» (СП) вблизи от собственных границ так и не разобрались.