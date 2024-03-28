RT в Telegram
Подпишись

Bild: Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне

Короткая ссылка
Российский бизнесмен Алишер Усманов подал заявление против двух прокуроров Франкфурта-на-Майне, обвинив их в нарушении закона и уголовном преследовании невиновных.

Об этом сообщает Bild.

«В отношении одного старшего прокурора и одного прокурора Генеральной прокуратуры подано заявление», — передаёт газета.

В ноябре суд в Германии предписал вернуть Усманову имущество, изъятое при обысках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить