Bild: Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне

Российский бизнесмен Алишер Усманов подал заявление против двух прокуроров Франкфурта-на-Майне, обвинив их в нарушении закона и уголовном преследовании невиновных.

Об этом сообщает Bild. «В отношении одного старшего прокурора и одного прокурора Генеральной прокуратуры подано заявление», — передаёт газета. В ноябре суд в Германии предписал вернуть Усманову имущество, изъятое при обысках.