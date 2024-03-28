Bild: Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне
Российский бизнесмен Алишер Усманов подал заявление против двух прокуроров Франкфурта-на-Майне, обвинив их в нарушении закона и уголовном преследовании невиновных.
Об этом сообщает Bild.
«В отношении одного старшего прокурора и одного прокурора Генеральной прокуратуры подано заявление», — передаёт газета.
В ноябре суд в Германии предписал вернуть Усманову имущество, изъятое при обысках.
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