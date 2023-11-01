Суд в Германии предписал вернуть Усманову имущество, изъятое при обысках

Суд во Франкфурте-на-Майне признал, что Генпрокуратура Германии незаконно удерживает документы и имущество, изъятые у российского предпринимателя, миллиардера Алишера Усманова.

Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена.

Представители Усманова рассказали РБК, что речь идёт об обысках, которые осенью 2022 года были проведены прокуратурой и полицией Германии в баварском городе Роттах-Эгерн.

Также обыски проводились на яхте «Дильбар» в Гамбурге и в квартире семьи друга Усманова.

Издание пишет, что в мае 2023 года суд признал незаконными четыре ордера, выданных в рамках расследования об отмывании денег. На основании этих ордеров и работали немецкие следователи.

Адвокаты Усманова затем обратились в суд, чтобы прокуратура прекратила использовать документы и имущество предпринимателя. 26 октября суд удовлетворил эту просьбу.

В марте 2022 года Forbes сообщил, что власти Германии конфисковали яхту Усманова, цена которой оценивается в $600 млн.

После этого предприниматель подал иск в Федеральный конституционный суд Германии о нарушении его прав.