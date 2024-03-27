Авиация коалиции США за сутки трижды нарушила воздушное пространство Сирии
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Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.
«За сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации», — приводит его слова ТАСС.
Ранее вооружённые отряды шиитов обстреляли ракетами военный аэродром в Харраб-эль-Джейре, которым пользуются американские силы, размещённые на базах в сирийской провинции Хасеке.