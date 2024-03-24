Ракетный удар нанесён по военному аэродрому США на северо-востоке Сирии
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Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
По его информации, на территории аэродрома раздалось несколько сильных взрывов, в небо поднялся густой столб дыма.
Ранее заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что возглавляемая Соединёнными Штатами международная коалиция за сутки несколько раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полётами беспилотников в Сирии.