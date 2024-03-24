Ракетный удар нанесён по военному аэродрому США на северо-востоке Сирии

Вооружённые отряды шиитов обстреляли ракетами военный аэродром в Харраб-эль-Джейре, которым пользуются американские силы, размещённые на базах в сирийской провинции Хасеке.

Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, на территории аэродрома раздалось несколько сильных взрывов, в небо поднялся густой столб дыма.

Ранее заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что возглавляемая Соединёнными Штатами международная коалиция за сутки несколько раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полётами беспилотников в Сирии.