RT в Telegram
Подпишись

Ракетный удар нанесён по военному аэродрому США на северо-востоке Сирии

Короткая ссылка
Вооружённые отряды шиитов обстреляли ракетами военный аэродром в Харраб-эль-Джейре, которым пользуются американские силы, размещённые на базах в сирийской провинции Хасеке.
Ракетный удар нанесён по военному аэродрому США на северо-востоке Сирии
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, на территории аэродрома раздалось несколько сильных взрывов, в небо поднялся густой столб дыма.

Ранее заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что возглавляемая Соединёнными Штатами международная коалиция за сутки несколько раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полётами беспилотников в Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить