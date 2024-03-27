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Блинкен и Столтенберг обсудили наращивание поддержки Киева со стороны НАТО

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили планы по активизации поддержки Украины со стороны Североатлантического альянса.
Блинкен и Столтенберг обсудили наращивание поддержки Киева со стороны НАТО
  • AP

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Отмечается, что Блинкен и Столтенберг «обсудили подготовку к предстоящей встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, в том числе механизмы наращивания политической и практической поддержки Украины со стороны НАТО».

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Украину не из любви к украинскому народу, а ради своих собственных интересов.

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