Послы стран ЕС пришли к компромиссу по отмене тарифов в торговле с Украиной на год
- AP
«Послы ЕС согласовали новый компромисс по продлению торговых мер для Украины, обеспечив одновременно сбалансированный подход к поддержке Украины и защите рынков ЕС», — говорится в заявлении.
Соответствующий документ будет предоставлен в Европарламент.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава желает, чтобы Евросоюз отменил все торговые преференции, которые были даны Киеву после начала конфликта.