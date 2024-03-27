Послы стран ЕС пришли к компромиссу по отмене тарифов в торговле с Украиной на год

Бельгийское председательство в Совете ЕС заявило на своей странице в соцсети X, что послы стран Евросоюза пришли к компромиссу по отмене тарифов в торговле с Украиной на год.

AP

«Послы ЕС согласовали новый компромисс по продлению торговых мер для Украины, обеспечив одновременно сбалансированный подход к поддержке Украины и защите рынков ЕС», — говорится в заявлении. Соответствующий документ будет предоставлен в Европарламент. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава желает, чтобы Евросоюз отменил все торговые преференции, которые были даны Киеву после начала конфликта.