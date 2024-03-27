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Путин: для России нет недружественных стран, но есть недружественные элиты

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что для России нет недружественных стран, но при этом есть недружественные элиты этих стран.
Путин: для России нет недружественных стран, но есть недружественные элиты
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе встречи с работниками культуры Тверской области.

«Достижений много, у тех стран даже, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», — сказал он.

Российский лидер добавил, что в европейской культуре есть много хорошего, но в настоящий момент в жизни этих стран присутствует и много проблем. 

Ранее Путин заявил, что страны Запада использовали против России террористические группировки, поощряя их агрессию в отношении страны.

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