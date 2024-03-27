Путин: для России нет недружественных стран, но есть недружественные элиты
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе встречи с работниками культуры Тверской области.
«Достижений много, у тех стран даже, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», — сказал он.
Российский лидер добавил, что в европейской культуре есть много хорошего, но в настоящий момент в жизни этих стран присутствует и много проблем.
Ранее Путин заявил, что страны Запада использовали против России террористические группировки, поощряя их агрессию в отношении страны.