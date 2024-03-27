Путин: для России нет недружественных стран, но есть недружественные элиты

Российский лидер Владимир Путин заявил, что для России нет недружественных стран, но при этом есть недружественные элиты этих стран.

Об этом он заявил в ходе встречи с работниками культуры Тверской области.

«Достижений много, у тех стран даже, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», — сказал он.

Российский лидер добавил, что в европейской культуре есть много хорошего, но в настоящий момент в жизни этих стран присутствует и много проблем.

Ранее Путин заявил, что страны Запада использовали против России террористические группировки, поощряя их агрессию в отношении страны.