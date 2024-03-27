Россия вновь запросила заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Мы вновь запросили заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии», — говорится в сообщении.
По словам Полянского, после суток сопротивления оппонентов Москвы российскому постпредству удалось добиться того, что японское председательство назначило соответствующее заседание на 15:00 по нью-йоркскому времени 28 марта.
Накануне Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания СБ ООН по поводу 25-й годовщины бомбардировок Югославии.