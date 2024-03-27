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Россия вновь запросила заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия вновь запросила заседание Совета Безопасности всемирной организации по агрессии Североатлантического альянса против Югославии.
Россия вновь запросила заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Мы вновь запросили заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии», — говорится в сообщении.

По словам Полянского, после суток сопротивления оппонентов Москвы российскому постпредству удалось добиться того, что японское председательство назначило соответствующее заседание на 15:00 по нью-йоркскому времени 28 марта.

Накануне Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания СБ ООН по поводу 25-й годовщины бомбардировок Югославии.

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