В Швеции заявили, что не рассматривают вариант обучения солдат ВСУ на Украине

Швеция не рассматривает возможность обучения солдат ВСУ на Украине, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрём.

«Что касается предложения Франции обучать украинский персонал на украинской земле, то оно не обсуждается Швецией», — сказал он порталу Euractiv.

Министр также намекнул на то, что в Стокгольме считают дебаты вокруг заявлений французского лидера Эммануэля Макрона отвлекающими и несвоевременными.

Бывший главнокомандующий ВС Швеции Йохан Хедерстедт заявил в интервью Svenska Dagbladet, что Украина не сможет завершить конфликт военным путём.