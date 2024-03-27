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В Швеции заявили, что не рассматривают вариант обучения солдат ВСУ на Украине

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Швеция не рассматривает возможность обучения солдат ВСУ на Украине, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрём.
В Швеции заявили, что не рассматривают вариант обучения солдат ВСУ на Украине
  • Gettyimages.ru

«Что касается предложения Франции обучать украинский персонал на украинской земле, то оно не обсуждается Швецией», — сказал он порталу Euractiv.

Министр также намекнул на то, что в Стокгольме считают дебаты вокруг заявлений французского лидера Эммануэля Макрона отвлекающими и несвоевременными.

Бывший главнокомандующий ВС Швеции Йохан Хедерстедт заявил в интервью Svenska Dagbladet, что Украина не сможет завершить конфликт военным путём.

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