В Швеции заявили, что не рассматривают вариант обучения солдат ВСУ на Украине
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«Что касается предложения Франции обучать украинский персонал на украинской земле, то оно не обсуждается Швецией», — сказал он порталу Euractiv.
Министр также намекнул на то, что в Стокгольме считают дебаты вокруг заявлений французского лидера Эммануэля Макрона отвлекающими и несвоевременными.
Бывший главнокомандующий ВС Швеции Йохан Хедерстедт заявил в интервью Svenska Dagbladet, что Украина не сможет завершить конфликт военным путём.