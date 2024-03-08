Экс-главком Швеции: Украина не сможет завершить конфликт военным путём
«Я не вижу военного решения конфликта», — сказал он.
При этом Хедерстедт отметил существование мифа, будто бы увеличение поставок артиллерийских орудий и боеприпасов к ним спасут Киев.
«Украине потребовалось бы невероятное количество систем вооружения дальнего действия для борьбы с наземными и воздушными целями», — добавил экс-главком Швеции.
Кроме того, по его словам, Киеву понадобилось бы также большое количество бронетехники, машин разминирования, а также до 500 тыс. мобилизованных солдат на линии фронта.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Украина может остановить Россию при поддержке США.
Также в Politico отметили, что Киев ждёт от выступления Байдена обещания поставок ракет ATACMS.