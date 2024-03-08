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Экс-главком Швеции: Украина не сможет завершить конфликт военным путём

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Бывший главнокомандующий ВС Швеции Йохан Хедерстедт заявил в интервью Svenska Dagbladet, что Украина не сможет завершить конфликт военным путём.

«Я не вижу военного решения конфликта», — сказал он.

При этом Хедерстедт отметил существование мифа, будто бы увеличение поставок артиллерийских орудий и боеприпасов к ним спасут Киев.

«Украине потребовалось бы невероятное количество систем вооружения дальнего действия для борьбы с наземными и воздушными целями», — добавил экс-главком Швеции.

Кроме того, по его словам, Киеву понадобилось бы также большое количество бронетехники, машин разминирования, а также до 500 тыс. мобилизованных солдат на линии фронта.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Украина может остановить Россию при поддержке США.

Также в Politico отметили, что Киев ждёт от выступления Байдена обещания поставок ракет ATACMS.

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