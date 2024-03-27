Глава МИД КНР Ван И выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Глава Министерства иностранных дел КНР Ван И выразил России соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Слова китайского министра приводит ТАСС.

Кроме того, Ван И в своём послании подчеркнул, что Китай осуждает все формы терроризма и террористические атаки, а также поддерживает усилия властей России по обеспечению своей национальной безопасности и стабильности.

Ранее стало известно, что Социальный фонд назначил на данный момент 32 пенсии по случаю потери кормильца после теракта в «Крокус Сити Холле» родственникам погибших.