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Глава МИД КНР Ван И выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

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Глава Министерства иностранных дел КНР Ван И выразил России соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Глава МИД КНР Ван И выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»
  • globallookpress.com

Слова китайского министра приводит ТАСС.

Кроме того, Ван И в своём послании подчеркнул, что Китай осуждает все формы терроризма и террористические атаки, а также поддерживает усилия властей России по обеспечению своей национальной безопасности и стабильности.

Ранее стало известно, что Социальный фонд назначил на данный момент 32 пенсии по случаю потери кормильца после теракта в «Крокус Сити Холле» родственникам погибших.

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