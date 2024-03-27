RT в Telegram
Подпишись

Минздрав Сербии: нельзя использовать снаряды с обеднённым ураном на Украине

Короткая ссылка
Глава Минздрава Сербии Даница Груйичич отметила недопустимость использования снарядов с обеднённым ураном на Украине.

В интервью РИА Новости она напомнила, что в ходе поездки в Россию везде, где можно, говорила об этом, чтобы донести мысль до руководства Украины.

«Людям ещё предстоит потом жить на этой территории, а она будет тяжело загрязнена. Кто купит зерно, пшеницу оттуда, любую сельхозпродукцию? Пострадают и украинский, и русский народы на поколения вперёд», — сказала глава ведомства.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что Западу безразлично здоровье граждан на фоне поставок снарядов с ураном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить