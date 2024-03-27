Глава Минздрава Сербии Даница Груйичич отметила недопустимость использования снарядов с обеднённым ураном на Украине.

В интервью РИА Новости она напомнила, что в ходе поездки в Россию везде, где можно, говорила об этом, чтобы донести мысль до руководства Украины.

«Людям ещё предстоит потом жить на этой территории, а она будет тяжело загрязнена. Кто купит зерно, пшеницу оттуда, любую сельхозпродукцию? Пострадают и украинский, и русский народы на поколения вперёд», — сказала глава ведомства.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что Западу безразлично здоровье граждан на фоне поставок снарядов с ураном.