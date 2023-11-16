Западу безразличны последствия для его населения поставок ВСУ снарядов с обеднённым ураном, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев рассказал, что после уничтожения складов с такими снарядами европейцы фиксируют повышение радиации в своих странах.

«Это красноречиво говорит о том, что политические элиты западных стран, поставляющие оружие украинскому режиму, совершенно не беспокоятся о безопасности и здоровье собственного населения», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава департамента северокорейского МИД по делам международных организаций Чо Чхоль Су заявил, что американские власти попирают мир в европейском регионе своими поставками украинским властям запрещённых вооружений.