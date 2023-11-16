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Патрушев: Западу безразлично здоровье граждан на фоне поставок снарядов с ураном

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Западу безразличны последствия для его населения поставок ВСУ снарядов с обеднённым ураном, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев: Западу безразлично здоровье граждан на фоне поставок снарядов с ураном
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Патрушев рассказал, что после уничтожения складов с такими снарядами европейцы фиксируют повышение радиации в своих странах.

«Это красноречиво говорит о том, что политические элиты западных стран, поставляющие оружие украинскому режиму, совершенно не беспокоятся о безопасности и здоровье собственного населения», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава департамента северокорейского МИД по делам международных организаций Чо Чхоль Су заявил, что американские власти попирают мир в европейском регионе своими поставками украинским властям запрещённых вооружений.

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