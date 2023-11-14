МИД КНДР: США растаптывают мир в Европе поставками Украине запрещённого оружия

Глава департамента северокорейского МИД по делам международных организаций Чо Чхоль Су в интервью Центральному телеграфному агентству КНДР (ЦТАК) заявил, что американские власти попирают мир в европейском регионе своими поставками украинским властям запрещённых вооружений.

«США всё ещё поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обеднённым ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами, таким образом, намеренно нарушают и попирают мир и стабильность в Европе», — цитирует северокорейского дипломата РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что в аналогичной стезе действуют и власти Великобритании, которые стремятся затянуть конфликт поставками уже своих снарядов с обеднённым ураном и другим вооружением.

Ранее член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи заявил, что ракеты ATACMS, которые США передали Украине, крайне опасны для мирного населения.