МИД: Россия считает ангажированной позицию США по расследованию теракта в «Крокусе»

Россия считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом, как информирует РИА Новости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, Вашингтон старается «вывести из-под удара» Украину.

«Они сами себя разоблачили. Они же начали кричать, не призывая к расследованию, а начали выводить из-под удара Украину», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что в случае отсутствия ангажированности США, их первые заявления в связи с терактом были бы о необходимости расследования, следствия и предъявления фактов.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников на вопрос о том, стоят ли за терактом в «Крокус Сити Холле» США, Великобритания и Украина, заявил, что в российских спецслужбах думают, что это так.

Также бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал теракт в «Крокусе» частью психологической операции, организованной Западом.