EP: патрульный флот Испании сопроводил два корабля и нефтяной танкер из России

Два испанских патрульных корабля сопроводили российскую группу из двух БДК и нефтяного танкера, якобы обнаруженных в суверенных водах страны.

Об этом пишет Europa Press. По данным агентства, наблюдение велось за военными судами «Иван Грен» и «Александр Отраковский», а также танкером «Кола». Ранее сообщалось, что Испания не присоединится к миссии ЕС в Красном море.