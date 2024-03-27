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EP: патрульный флот Испании сопроводил два корабля и нефтяной танкер из России

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Два испанских патрульных корабля сопроводили российскую группу из двух БДК и нефтяного танкера, якобы обнаруженных в суверенных водах страны.

Об этом пишет Europa Press.

По данным агентства, наблюдение велось за военными судами «Иван Грен» и «Александр Отраковский», а также танкером «Кола».

Ранее сообщалось, что Испания не присоединится к миссии ЕС в Красном море.

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