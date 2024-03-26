Журналист Джонс: у НАТО всегда был план по использованию террористов

В эфире RT американский журналист Алекс Джонс в связи с терактом в «Крокусе» напомнил, что у НАТО всегда был план по использованию террористов.

«В 1950—1980-е годы у НАТО был план под названием «Операция «Гладио», — рассказал он.

Джонс отметил, что частично этот план рассекречен.

«Согласно этому плану, если Россия начнёт выигрывать в любом типе конфликта в Европе, [агентурные] сети, остающиеся у неё в тылу, будут устраивать теракты — чтобы обвинять в происходящем русских, чтобы обратить против них общественное мнение. Я проводил исследования насчёт НАТО и натовской политики, и, согласно военной доктрине НАТО, когда альянс проигрывает войну (а Россия сейчас борется именно с НАТО), он переходит к асимметричным боевым действиям и терроризму», — заявил он.

Ранее нидерландская журналистка Соня ван ден Энде допустила, что к теракту в «Крокусе» могут быть причастны как западные спецслужбы, так и СБУ.