К теракту в «Крокусе» могут быть причастны как западные спецслужбы, так и СБУ, допускает независимая нидерландская журналистка Соня ван ден Энде.

«Думаю, это делалось в координации с СБУ, с западными странами, MI5, MI6 или НАТО: они известны осуществлением террористических атак, а это одна из них... Согласно их военной риторике последних дней, они хотят войны, а воевать на поле боя они не могут, поэтому осуществляют теракты. И это, конечно, спланировано заранее», — сказала она в эфире RT.

По мнению американского аналитика в сфере международных отношений и безопасности Марка Слебоды, к теракту в Подмосковье может быть причастен Илья Пономарёв*, который часто выполнял функцию прикрытия для военной разведки киевского режима. Эксперт считает, что «такого типа экстремист потребовался бы для осуществления подобной бойни».

Как отметил Путин 25 марта, необходимо ответить на вопрос, почему террористы после совершения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину. Он подчеркнул, что уже известно, чьими руками был совершён теракт, сейчас же интересуют его заказчики.