Американский аналитик Слебода: Пономарёв может быть причастен к теракту в России

Американский аналитик в сфере международных отношений и безопасности Марк Слебода в эфире RT заявил, что к теракту в Подмосковье может быть причастен Илья Пономарёв*, член признанного террористическим в России «Легиона «Свобода России»**.

«Подозревается, что он довольно часто просто выполнял функцию прикрытия для военной разведки киевского режима... Но они определённо связаны с неонацистским «Русским добровольческим корпусом»***, который в настоящее время продолжает осуществлять приграничные вылазки... Они плотно ассоциируются с грязными приёмами военной разведки Кирилла Буданова. И как раз такого типа экстремист [Пономарёв] потребовался бы для осуществления подобной бойни, подобной террористической операции...» — сказал Слебода.

Как отметил Путин 25 марта, необходимо ответить на вопрос, почему террористы после совершения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину. Он подчеркнул, что уже известно, чьими руками был совершён теракт, сейчас же интересуют его заказчики.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.

** «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.

*** «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.