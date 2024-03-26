RT в Telegram
Подпишись

Американский аналитик Слебода: Пономарёв может быть причастен к теракту в России

Короткая ссылка
Американский аналитик в сфере международных отношений и безопасности Марк Слебода в эфире RT заявил, что к теракту в Подмосковье может быть причастен Илья Пономарёв*, член признанного террористическим в России «Легиона «Свобода России»**.
Американский аналитик Слебода: Пономарёв может быть причастен к теракту в России
  • РИА Новости

«Подозревается, что он довольно часто просто выполнял функцию прикрытия для военной разведки киевского режима... Но они определённо связаны с неонацистским «Русским добровольческим корпусом»***, который в настоящее время продолжает осуществлять приграничные вылазки... Они плотно ассоциируются с грязными приёмами военной разведки Кирилла Буданова. И как раз такого типа экстремист [Пономарёв] потребовался бы для осуществления подобной бойни, подобной террористической операции...» — сказал Слебода.

Как отметил Путин 25 марта, необходимо ответить на вопрос, почему террористы после совершения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину. Он подчеркнул, что уже известно, чьими руками был совершён теракт, сейчас же интересуют его заказчики.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.

** «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.

*** «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить