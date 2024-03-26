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Шор: решение КС Молдавии ставит под сомнение легитимность прошедших выборов

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Молдавский политик Илан Шор заявил, что решение Конституционного суда страны об отмене запрета на участие в выборах членам запрещённых партий восстанавливает права отдельных лиц и ставит под сомнение легитимность прошедших выборов.
Шор: решение КС Молдавии ставит под сомнение легитимность прошедших выборов
  • Gettyimages.ru

«Это решение не только восстанавливает права отдельных лиц, но и ставит под сомнение легитимность прошедших выборов», — написал он в Telegram.

26 марта Конституционный суд Молдавии отменил запрет на участие в выборах членам запрещённых партий.

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