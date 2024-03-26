КС Молдавии отменил запрет на участие в выборах членам запрещённых партий
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, данный вердикт озвучила по итогам заседания председатель суда Домника Маноле.
«Объявляется неконституционным закон №280 от 4 октября 2023 года о поправках в Избирательный кодекс... Данное решение является окончательным и не подлежит обжалованию», — отметила Маноле.
Ранее молдавский политик Илан Шор заявил, что единственная задача властей Молдавии состоит в истреблении оппозиции вместо решения реальных проблем.