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КС Молдавии отменил запрет на участие в выборах членам запрещённых партий

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Конституционный суд Молдавии отменил запрет на участие в выборах членам запрещённых партий.
КС Молдавии отменил запрет на участие в выборах членам запрещённых партий
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, данный вердикт озвучила по итогам заседания председатель суда Домника Маноле.

«Объявляется неконституционным закон №280 от 4 октября 2023 года о поправках в Избирательный кодекс... Данное решение является окончательным и не подлежит обжалованию», — отметила Маноле.

Ранее молдавский политик Илан Шор заявил, что единственная задача властей Молдавии состоит в истреблении оппозиции вместо решения реальных проблем.

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