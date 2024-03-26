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Госдеп: военная операция в Рафахе приведёт к ещё большей изоляции Израиля

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Власти Соединённых Штатов считают, что проведение военной операции в Рафахе приведёт к ещё большей изоляции Израиля.
Госдеп: военная операция в Рафахе приведёт к ещё большей изоляции Израиля
  • AP

Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы считаем, что проведение такого рода операции нанесёт ущерб национальной безопасности Израиля и приведёт к ещё большей изоляции Израиля в мире», — цитирует Миллера ТАСС.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном сообщил, что Израиль хотел бы рассчитывать на поддержку Вашингтона в вопросе проведения наземной операции в Рафахе, но готов провести её и самостоятельно.

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