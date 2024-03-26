Профсоюз машинистов ФРГ добился от ж/д компании 35-часовой рабочей недели

Профсоюз машинистов Германии GDL добился от железнодорожной компании Deutsche Bahn введения 35-часовой рабочей недели без сокращения заработной платы.

Об этом заявил глава профсоюза Клаус Везельский.

«Несмотря на сильное и, в конечном счёте, бесполезное сопротивление Deutsche Bahn, GDL и её членам удалось добиться сокращения рабочего времени для работающих посменно и 35-часовой недели без снижения заработной платы на будущее», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что практически во всех портах Финляндии остановили грузоперевозки в связи с забастовкой профсоюзов против реформ правительства на рынке труда.