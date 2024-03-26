RT в Telegram
Подпишись

Профсоюз машинистов ФРГ добился от ж/д компании 35-часовой рабочей недели

Короткая ссылка
Профсоюз машинистов Германии GDL добился от железнодорожной компании Deutsche Bahn введения 35-часовой рабочей недели без сокращения заработной платы.
Профсоюз машинистов ФРГ добился от ж/д компании 35-часовой рабочей недели
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил глава профсоюза Клаус Везельский.

«Несмотря на сильное и, в конечном счёте, бесполезное сопротивление Deutsche Bahn, GDL и её членам удалось добиться сокращения рабочего времени для работающих посменно и 35-часовой недели без снижения заработной платы на будущее», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что практически во всех портах Финляндии остановили грузоперевозки в связи с забастовкой профсоюзов против реформ правительства на рынке труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить