Профсоюз машинистов ФРГ добился от ж/д компании 35-часовой рабочей недели
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Об этом заявил глава профсоюза Клаус Везельский.
«Несмотря на сильное и, в конечном счёте, бесполезное сопротивление Deutsche Bahn, GDL и её членам удалось добиться сокращения рабочего времени для работающих посменно и 35-часовой недели без снижения заработной платы на будущее», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что практически во всех портах Финляндии остановили грузоперевозки в связи с забастовкой профсоюзов против реформ правительства на рынке труда.