RT в Telegram
Подпишись

Yle: почти во всех портах Финляндии остановлены грузоперевозки из-за забастовки

Короткая ссылка
Практически во всех портах Финляндии остановили грузоперевозки в связи с забастовкой профсоюзов против реформ правительства на рынке труда. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.
Yle: почти во всех портах Финляндии остановлены грузоперевозки из-за забастовки
  • Gettyimages.ru

«Забастовка, начавшаяся сегодня утром, остановила почти все грузовые перевозки во всех финских портах», — говорится в публикации.

Согласно информации издания, проведение забастовки займёт две недели. Протест может полностью остановить разгрузку товаров в портах. Некоторую продукцию будут перевозить на пассажирских судах.

В начале февраля сообщалось, что дошкольные учреждения закрыли в Финляндии из-за профсоюзной забастовки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить