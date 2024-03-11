Yle: почти во всех портах Финляндии остановлены грузоперевозки из-за забастовки

Практически во всех портах Финляндии остановили грузоперевозки в связи с забастовкой профсоюзов против реформ правительства на рынке труда. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.

«Забастовка, начавшаяся сегодня утром, остановила почти все грузовые перевозки во всех финских портах», — говорится в публикации.

Согласно информации издания, проведение забастовки займёт две недели. Протест может полностью остановить разгрузку товаров в портах. Некоторую продукцию будут перевозить на пассажирских судах.

В начале февраля сообщалось, что дошкольные учреждения закрыли в Финляндии из-за профсоюзной забастовки.