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Власти Израиля выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

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Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
Власти Израиля выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»
  • AP

«Выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв трагического теракта в Москве... Все цивилизованные страны должны последовательно осуждать террористические акты, независимо от того, кто их совершил», — приводит сообщение РИА Новости.

25 марта суд отправил под арест до 22 мая ещё троих фигурантов дела о террористическом акте. По данным следствия, подельников в преступную группу вовлёк один из обвиняемых в совершении нападения. Заключены под стражу Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы.

Перед этим суд арестовал четверых обвиняемых в нападении на людей. Все четверо, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, помещены под стражу.

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