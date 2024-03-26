Власти Израиля выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

«Выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв трагического теракта в Москве... Все цивилизованные страны должны последовательно осуждать террористические акты, независимо от того, кто их совершил», — приводит сообщение РИА Новости.

25 марта суд отправил под арест до 22 мая ещё троих фигурантов дела о террористическом акте. По данным следствия, подельников в преступную группу вовлёк один из обвиняемых в совершении нападения. Заключены под стражу Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы.

Перед этим суд арестовал четверых обвиняемых в нападении на людей. Все четверо, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, помещены под стражу.